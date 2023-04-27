Российский экспорт газа может упасть вдвое

Причина – в санкциях и отказе от отечественного сырья западных стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии по энергетике Госсовета.

Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое – со 100 млрд куб. м до 50.

Чтобы компенсировать сокращение, РФ должна наращивать внутреннее потребление – переводить транспорт на этот вид топлива, повысить уровень газификации до 82,9% к 2030 году и построить 94 малотоннажных СПГ-завода до 2035-го, считают власти.

Для более эффективного использования невостребованных объемов голубого топлива в стране следует активнее развивать промышленные отрасли или производство азотных удобрений, а также переводить на газ генерирующие объекты, отмечают эксперты.