«Лучше один раз увидеть». Более 100 школьников Иркутской области посетили объекты Эн+

Экскурсии на ТЭЦ и ГЭС прошли в рамках федерального проекта «Профессоналитет».

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ в партнерстве с Иркутским энергетическим колледжем провели экскурсии для девятиклассников на шесть энергообъектов компании. 105 учащихся познакомились с работой ГЭС в Иркутске и Усть-Илимске, а также ТЭЦ в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Усть-Илимске. Мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Профессоналитет». Основатель энергохолдинга Олег Дерипаска делает акцент на высокой заинтересованности компании в молодых и профессиональных кадрах. Сейчас это направление в работе Эн+ одно из самых приоритетных.

В ходе экскурсий на предприятия специалисты рассказали ребятам об истории объектов, специфике их работы и текущих программах модернизации, которые сейчас проводит компания. В частности, речь шла о программе «Новая энергия» по модернизации ГЭС Ангарского каскада для увеличения выработки электроэнергии при том же объеме воды, пропускаемом через гидротурбины. Кроме того, представители Эн+ рассказали о возможностях трудоустройства и программах поддержки молодых специалистов на предприятиях. Многие из ребят поделились, что в будущем готовы связать свою жизнь с энергетикой.

Тамара Тепнадзе, ученица иркутской школы № 34:

-- Мы с ребятами много читали про плотину ГЭС, разговаривали. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Здесь происходит постоянное обновление, внедряются новые технологии. Конечно, интересно за этим наблюдать и в будущем хочется быть связанным с таким большим делом, как энергетика.

Владимир Филиппов, инженер по развитию бизнес-системы Иркутской ГЭС:

-- Для нас такие мероприятия очень важны. Компания работает на перспективу, старается готовить молодые кадры уже со школьной скамьи. Сегодня мы показали, как эксплуатируется станция, как выглядят гидроагрегаты, как они функционируют и самое важное – как работают люди.

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен Министерством просвещения России. Он призван внедрить отраслевую модель подготовки кадров за счёт объединения колледжей и промышленных предприятий в образовательно-производственные кластеры по основным отраслям экономики с дальнейшим трудоустройством по целевым договорам. Главный упор при обучении делается на практику. Сроки получения образования по программам «Профессионалитета» заметно сокращены по сравнению с другими программами.

Иркутский энергетический колледж вошел в число победителей федеральной программы. Эн+ со своей стороны обеспечила софинансирование в размере 32,7 млн руб. и приняла участие в подготовке заявки на участие в отборе. В образовательно-производственный кластер энергетического профиля в Иркутской области входят: энерго-металлургический холдинг Эн+, Иркутский энергетический колледж и его Усть-Илимский филиал, Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, Ангарский политехнический техникум, Усольский индустриальный техникум, Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова.