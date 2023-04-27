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Силовики задержали инфо-блогершу Блиновскую

Фото из телеграм-канала Елены Блиновской

Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. В офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.

По данным следствия, Блиновская при продаже курсов использовала схему «дробления» бизнеса: занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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