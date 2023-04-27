Фестиваль «Дни науки» посетили 1 800 участников

Мероприятия в рамках фестиваля «Дни науки» прошли в Усть-Куте, Иркутске и Ангарске. Их посетили 1800 участников. Генеральным партнером выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Центральной площадкой фестиваля стал Усть-Кут. В рамках мероприятия прошли открытые дискуссии, научно-популярные лекции, мастер-классы, публичные выступления и др. Спикерами выступили научные сотрудники в области физики, астрономии, химии и биологии. Также в городе работали полнокупольный планетарий и смотровая площадка с телескопом.

Первые дни мероприятия были посвящены науке и ее влиянию на современную жизнь. Основным стало выступление кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией института им. В. А. Стеклова Николая Андреева о занимательной математике. Со своей лекцией ученый также выступил перед сотрудниками Усть-Кутского газоперерабатывающего завода.

В рамках блока сотрудники Иркутского завода полимеров рассказали горожанам про нефть, полимеры и их присутствие в повседневной жизни. Подробнее специалисты остановились на теме технологических процессов и экологической безопасности предприятия.

Часть активностей посвятили развитию инфраструктуры Усть-Кута. На круглом столе активные горожане, представители муниципальной власти и бизнеса обсудили благоустройство домов и соседних территорий. Одним из предложений стало создание единой рабочей группы.

В завершение фестиваля участники встретились с космонавтом, Героем России Сергеем Кудь-Сверчковым, который рассказал о своей работе и подготовке к полетам. Также космонавт подарил детям книги о Юрии Гагарине.