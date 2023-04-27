2023 год станет рекордным для рынка автокредитования – ВТБ

Продажи автокредитов в России в 2023 г. превысят рекордный уровень 2021 г. По прогнозам ВТБ, выдачи достигнут 1,13 трлн рублей, что на 4% выше 2021 г. и на 62% – 2022 г. Факторами роста будут наращивание и расширение линейки транспортных средств отечественного автопрома, увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Основной спрос автолюбителей в этом году будет формироваться в сегменте машин с пробегом. По итогам первого квартала они заняли около 90% в структуре сделок на рынке. Доля поддержанных транспортных средств увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 2% и на 12% – с 2021-м.

Интерес к новым автомобилям поддерживают отечественные марки – в структуре рыночных продаж доля российских брендов в 2023 г. выросла на 40 п.п. по сравнению с 2021 г. и на 31 п.п. – с прошлым годом, превысив 70%. Китайские автопроизводители являются лидерами среди иностранных импортеров. За первый квартал года их доля достигла почти четверти, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

«Российский рынок автокредитования стабильно растет: мы ожидаем, что к концу года его объем достигнет пиковых за всю историю значений – 1,13 трлн рублей. На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом. В России этот рынок всегда был самым объемным, но если раньше сделки на нем зачастую проходили с наличными, то теперь серьезно растет доля автокредитования. Выдачи на новые машины «подстегнет» возобновление программы льготного кредитования, наращивание объемов выпуска моделей российских брендов, увеличение поставок китайского автопрома разного ценового сегмента и развитие параллельного импорта», – прокомментировал Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, на доступность и рост спроса на транспортные средства с пробегом повлияет программа автокредитования наличными. В 2023 году выдачи в ВТБ по ней могут составить 40 млрд рублей. Ключевое преимущество продукта – возможность сразу получить средства на покупку машины и в течение 60 дней передать его в залог банку, чтобы сохранить для себя более выгодную ставку.

Всего по итогам первого квартала 2023 года ВТБ оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Лидером по продажам стал март – выдачи составили 8,7 млрд рублей, превысив на 35% показатель февраля.