Россельхозбанк: серьезные игры на пользу АПК Приангарья

В рамках финального этапа бизнес-игры «Начинающий фермер» Иркутский филиал Россельхозбанка и региональное отделение Российского союза сельской молодежи подписали соглашение, направленное на эффективное взаимодействие в развитии сельских территорий Приангарья.

Предметом Соглашения является установление партнёрских отношений в целях разработки и реализации программ и проектов, направленных на подготовку и привлечение кадров, развитие инноваций, поддержку социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодёжи, осуществление мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни.

«С каждым годом мы отмечаем высокое стремление молодых ребят к возрождению и развитию сельскохозяйственных направлений в регионе. Видим действительно уникальные идеи и бизнес-проекты, реализация которых продуманна до мелочей. Исходя из практики, могу сказать, что не каждый бизнесмен настолько скрупулёзно подходит к построению бизнес-плана своего производства. Соглашение с Иркутским отделением союза молодежи – хорошая перспектива дальнейшего развития и наращивания кадрового потенциала для региона. Мы понимаем значимость сельскохозяйственных специализаций, и готовы поддерживать ребят по всем направлениям», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«С Россельхозбанком мы взаимодействуем давно, уже есть понимание и отлаженный механизм совместной работы. Подписание соглашения в очередной раз убеждает, что наша организация движется в правильном направлении – развитии аграрного комплекса региона», - сказал председатель регионального РССМ Андрей Исаков. Кроме этого, в рамках обширной деловой программы выставки состоялись круглые столы, посвящённые инструментам развития бизнеса, производительности труда, а также вопросам маркировки отдельных групп продовольственных товаров.

Иркутское отделение Россельхозбанка уже более трех лет является социальным партнером регионального этапа международной бизнес-игры «Начинающий фермер», мероприятия организованного Российским союзом сельской молодежи совместно с министерством сельского хозяйства Иркутской области.

Целью проекта является развитие у участников игры навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

Конкурс проводится ежегодно среди школьников и студентов аграрных ВУЗов и ССУЗов страны, чтобы развить у молодых аграриев навыки бизнес-планирования и управления в сельском хозяйстве сельскохозяйственными организациями. Первый этап конкурса реализуется на региональном уровне, затем лучшие проекты рекомендуются к участию в федеральной ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров» и направляются на практику в другие страны.

В заключении торжественной церемонии, председатель Иркутского отделения союза сельской молодежи вручил Наталье Барковой медаль «За вклад в развитие сельских территорий Иркутской области», и отметил значимость ее участия в жизни подрастающего поколения, поддержке и наставничестве.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.