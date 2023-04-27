Иркутск собирается в течение двух лет купить 120 новых автобусов большого класса

Покупку сразу 120 новых автобусов наподобие НЕФАЗ российского производства планирует осуществить в течение двух лет администрация Иркутска – об этом сообщил мэр Руслан Болотов.

«Для того чтобы полноценно обновить парк, снизить интервал движения нам требуется дополнительно 220-250 единиц большого класса. С правительством региона и госкорпорацией рассматриваем возможность покупки в течение двух лет еще 120 автобусов. Рассчитываем на поддержку федерального центра», – рассказал градоначальник.

Впервые закупка автобусов большого класса была произведена в 2022 году – в городе появилось 40 новых машин.