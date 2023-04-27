Рестораны Иркутска смогут устраивать летние веранды на муниципальных территориях

Заседание торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с участием представителей власти и рестораторов состоялось в Иркутске накануне – в ходе переговоров было принято решение упростить процедуру получения в пользование муниципальных территорий для обустройства летних веранд.

«Теперь если кафе или ресторан хочет временно расшириться за счет уличной площади, которая принадлежит муниципалитету, ему достаточно подать заявку по установленной форме. Проще механизм – быстрее согласование – больше веранд в любимом городе», – рассказал председатель комитета – исполнительный директор Ассоциации «Байкальская Виза» Константин Бушуев о процедуре подачи заявки для размещения летних веранд.

Упрощенный механизм был разработан предпринимателями совместно с органами власти.