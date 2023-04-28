Апрель 2023 года в Иркутске оказался самым холодным в XXI веке

Завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева назвала апрель 2023 года самым холодным по итогам XXI века – такой вывод был получен в ходе анализа многолетних значений, передает пресс-служба госуниверситета.

«Апрель 2023 года фактически выдал почти 3-месячную норму осадков, но при этом оказался самым холодным в XXI веке в Иркутске. Тогда как еще совсем недавно апрель 2020 года был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, покорив иркутян 26-градусной жарой в конце месяца», – рассказала специалист.

Особенностью текущего апреля стало сочетание обильных снегопадов, которые заняли целую декаду: температура воздуха изменялась от -15° до +18,9 градусов. Наблюдались и серьезные перепады температуры за одни сутки – так почти на 22 градуса температура менялась 7 апреля. Метеочувствительные люди в прошедший период были подвержены резким скачкам атмосферного давления.

В Иркутской области апрель 2023 года выдался холодным практически повсеместно. Установлено, что тепло Приангарья задержалось над Европейской частью России и над Уралом: в Москве было на 3 градуса теплее, осадков выпало очень мало – треть от месячной нормы. Также средние температуры выше многолетних значений были на Дальнем Востоке и на Камчатке.