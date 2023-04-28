Иркутская область и Монголия хотят активизировать сотрудничество в сфере туризма

Российско-монгольской выставка сейчас проходит в Иркутске, в рамках которой территории обсудили активизацию сотрудничества в сфере туризма, следует из данных агентства по туризму Приангарья.

«Туризм является важным звеном в рамках сотрудничества между Иркутской областью и Монголией. В 2019 году наш регион посетило 2678 граждан Монголии, в 2022 году – 3306. В целом в 2022 году количество туристов из России в Монголии было рекордным - 145 тысяч, что составило половину турпотока на территорию Республики», – рассказала руководитель агентства Евгения Найденова.

В рамках выставки участникам были презентованы перспективные направления для инвестирования в туристскую инфраструктуру региона.