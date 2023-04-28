Куда поедут иркутяне на майские праздники?

Приближаются майские праздники, которые жители России традиционно используют, как небольшой отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же пользователи сервиса отправятся в праздничные дни.

Оказалось, что самые популярные страны для поездок на майские праздники среди иркутян:

Беларусь Киргизия Таиланд Казахстан Южная Корея

В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — около 80%. Среди российских городов по популярности среди иркутян лидируют:

Санкт-Петербург Москва Сочи Улан-Удэ Казань Владивосток Чита Новосибирск Красноярск Южно-Сахалинск

По сравнению с прошлым годом количество пользователей, собирающихся в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%. Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась год к году и составляет 6 000 рублей, а средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13 000 рублей.

Цена аналогичного перелёта в страны Ближнего зарубежья снизилась на 3% до 29 350 рублей, а в страны Дальнего зарубежья — выросла на 9% до 50 250 рублей. При этом средняя стоимость ночи в отелях стран Ближнего зарубежья выросла на 50% до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средней цены за ночь выросла на 40% до 7 786 рублей.