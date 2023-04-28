АТБ запустил новый продукт – кредитную карту «180 дней без %»

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый продукт – кредитную карту «180 дней без %» с длинным возобновляемым беспроцентным периодом. Беспроцентный период действует на все операции: снятие наличных, оплату покупок и переводы.

Если вносить минимальный ежемесячный платеж и погасить задолженность полностью до окончания беспроцентного периода, то проценты платить не придётся. После полного погашения задолженности беспроцентным периодом можно пользоваться снова на аналогичных условиях.

Помимо долгого грейс-периода карта обладает рядом дополнительных преимуществ.

Карта бесплатная – годовое обслуживание 0 рублей. Кэшбэк с любых покупок составляет 1,5% и распространяется на весь период пользования картой. Ограничения по сумме максимального кэшбэка отсутствуют. Снятие наличных – без комиссии: любая сумма в первые 15 календарных дней можно снять любую сумму, а в дальнейшем – до 30 000 рублей в месяц.

Кредитный лимит по карте – от 300 000 до 700 000 рублей.

«Осуществить задуманное и полгода не вспоминать о долгах можно уже сейчас. В этом поможет наша кредитная карта, которой можно распоряжаться на свое усмотрение. А на кэшбэке даже можно заработать», – сообщил Илья Ликокели, заместитель директора департамента развития кредитных продуктов АТБ.

Оформить кредитную карту «180 дней без %» можно до 23 июня 2023 года. Предложение действует для клиентов, не имеющих «Универсальной» карты АТБ или закрывших её 6 месяцев назад и более.

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