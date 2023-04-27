Альфа-Банк запустил сервисы логистики и таможенного оформления товаров для предпринимателей

Технологичное решение для участников ВЭД позволяет выполнять привычные действия в рамках ВЭД напрямую из личного кабинета банка.

В рамках сервиса клиентам Альфа-Банка помогут подготовить и оформить таможенные документы, проконсультируют по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с учетом актуального законодательства, расскажут о возможных рисках, помогут сертифицировать товары, оформить сертификаты соответствия и декларации соответствия техническому регламенту таможенного союза. Кроме того, импортерам и экспортёрам подберут оптимальные маршруты для логистики товара.

Первые клиенты сервиса получат бесплатную аналитику по одному виду товара. Клиентам Альфа-Банка подберут код ТН ВЭД, определят размер таможенных платежей, предложат максимально выгодный маршрут и персональную консультацию. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в личном кабинете банка найти ВЭД в разделе «Партнерские сервисы», а далее – войти на страницу партнера по Alfa ID. Такая аутентификация поможет клиентам банка бесшовно воспользоваться таможенным сервисом. Личные данные клиента остаются в безопасности. Отдельный логин и пароль придумывать не нужно.

«Доступность таможенных сервисов напрямую влияет на то, будут ли участники ВЭД работать с зарубежными странами. Мы сделали этот путь максимально комфортным для наших клиентов. Теперь предприниматели могут бесшовно зайти в личный кабинет таможенного сервиса, оформить международную логистику в несколько кликов, заказать и оплатить товар», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.