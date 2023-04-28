Альфа-Банк запустил тест-драйв для ВЭД

Новым клиентам Альфа-Банка на первые три месяца обнулят комиссию за валютный контроль. Тест-драйв для ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) позволит предпринимателям наиболее комфортно начать бизнес с зарубежными поставщиками и сократить издержки.

Предприниматели смогут протестировать сервис ВЭД и его преимущества. Расчеты могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте.

При расчетах в рублях расходы ниже, нет необходимости покупать валюту и оформлять валютные платежи. Переводы в иностранной валюте снижают издержки для контрагентов из некоторых стран, что снижает себестоимость товара. Обнуление комиссии за валютный контроль поможет предпринимателям избежать дополнительных затрат в течение первых трех месяцев. Во всех случаях расчетов между резидентами и нерезидентами РФ подключается персональный валютный контролер. Он подскажет, как правильно поступить при расчетах с иностранными контрагентами, чтобы избежать нарушений валютного законодательства. Дополнительно клиентам доступно полное досье по каждому контракту в личном кабинете, также уведомления о важных событиях ВЭД и сроках предоставления документов.

Клиентам доступна накопительная тарификация по конверсионным операциям: чем выше суммарный объём конвертации, тем ниже тариф. Клиенты могут оформлять платежи через интернет-банк в удобном интерфейсе.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей, которые начинают внешнеэкономическую деятельность, это одно из приоритетных направлений Альфа-Банка. Кроме тест-драйва для ВЭД, нашим клиентам доступна бесплатная регистрация бизнеса и консультации по таможенному оформлению от наших партнеров, мы растем вместе с нашими клиентами-предпринимателями, а значит сделаем все возможное, чтобы их бизнес активно развивался», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Предложение распространяется на все пакеты услуг при подключении до 30 июня 2023 года. Узнать подробнее о возможностях ВЭД можно на сайте Альфа-Банка.