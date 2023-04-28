3 642 квартиры построено в Иркутской области за 3 месяца

За 1 квартал 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на 52,2 млрд рублей, это на 2,4% чем год назад. Сдано в эксплуатацию 2476 зданий, из них 60 нежилых. Данные приводит Иркутскстат.

Введено в строй жилье общей площадью 358,5 тыс. кв. м, на 5,7% меньше, чем год назад. Общее снижение произошло за счет городской местности, где отмечен спад на 26,2%. При этом активно строятся дома в сельской местности (рост на 11,3%). На село приходится почти две трети (64,3%) общего ввода.

Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 8,7%, при снижении объемов сдачи жилья организациями-застройщиками (на 44%). Населением за свой счет и помощью кредитов построено 83,6% введенного в регионе жилья.

Такая ситуация сложилась, в основном, благодаря Иркутскому району, который по данному показателю стабильно занимает 1 место в регионе. За год здесь в расчете на 1000 жителей введено 1210 кв. метров, что в 8 раз превышает областной уровень (153 кв. м).

Второе и третье место по вводу жилья (с учетом числа жителей) занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где в расчете на 1000 человек сдано под ключ соответственно 347 и 278 кв. метров.