Банк «Союз» сообщил режим работы в майские праздники

Банк «СОЮЗ» опубликовал график работы в период с 29 апреля по 9 мая 2023 года.
- 29 апреля – рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;
- 30 апреля – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
- 1 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;
- 2, 3, 4, 5 мая – стандартные рабочие дни у всех офисов;
- 6 мая – рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;
- 7 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
- 8 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
- 9 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.
В остальные дни офисы Банка «СОЮЗ» работают в обычном режиме.