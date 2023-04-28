Новости

Банк «Союз» сообщил режим работы в майские праздники

Банк «СОЮЗ» опубликовал график работы в период с 29 апреля по 9 мая 2023 года.

  • 29 апреля – рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;
  • 30 апреля – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
  • 1 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;
  • 2, 3, 4, 5 мая – стандартные рабочие дни у всех офисов;
  • 6 мая –  рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;
  • 7 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
  • 8 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;
  • 9 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.

В остальные дни офисы Банка «СОЮЗ» работают в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Вторичке нужна программа господдержки
«Стройка развивается, ипотека выдаётся»
«Снижения цены не будет». Екатерина Прядко – о трендах регионального рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес