Банк «Союз» сообщил режим работы в майские праздники

Банк «СОЮЗ» опубликовал график работы в период с 29 апреля по 9 мая 2023 года.

29 апреля – рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;

30 апреля – выходной день, обслуживание клиентов не производится;

1 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;

2, 3, 4, 5 мая – стандартные рабочие дни у всех офисов;

6 мая – рабочий день по режиму работы субботы, работают ДО «Сущевский» и ДО «Профсоюзный» в Москве;

7 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;

8 мая – выходной день, обслуживание клиентов не производится;

9 мая – нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.

В остальные дни офисы Банка «СОЮЗ» работают в обычном режиме.