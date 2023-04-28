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Банк «Союз» обновил мобильное приложение

Банк «Союз» сообщил об обновлении мобильного приложения банка для iOS и Android — оно стало еще более удобным и безопасным.

– Мы также добавили в приложение раздел программы лояльности «Ингосстрах бонус» — там можно найти информацию о том, сколько и за какую транзакцию начислено Ингорублей. Переход на сайт экосистемы Инго теперь происходит после нажатия на кнопку «Потратить бонусы», – говорится в сообщении банка.

Банк обращает внимание, что приложение обновляется в ручном режиме. В этой связи рекомендуется перейти в соответствующий ОС маркет приложений и обновить онлайн-банк до последней версии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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