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Примсоцбанк: Оформить детскую карту теперь можно в «ПримсоцЛ@йн»

Детскую карту «Super Karto4ka» можно оформить в мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн», сообщает пресс-служба банка.

Для этого необходимо: Зайти в приложение – перейти во вкладку финансы – открыть новый продукт – заказать карту – детская карта.

Напомним, детская карта «Super Karto4ka» – это бесплатная дебетовая карта, которая привязана к вашему счёту и обеспечивает безопасность финансов ребенка.

С «Super Karto4ka» родители могут:
 

  • Переводить ребенку деньги на карманные расходы в любое время и без комиссии;
  • Контролировать траты: отслеживать баланс и просматривать историю операций;
  • Своевременно заблокировать карту в случае непредвиденной ситуации.

Оформить «Super Karto4ka» можно на сайте банка, а также в любом удобном для вас отделении ребенку до 14 лет. Вам понадобится только его свидетельство о рождении.

Узнать подробности о преимуществах детской карты вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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