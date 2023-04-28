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Мошенники продолжают действовать под видом сотрудников Банка России

Схема, когда мошенники обманывают людей по телефону, представляясь сотрудниками Центрального банка, до сих пор активно используется. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Иркутского Сибирского ГУ Банка России.

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников – эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора.

Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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