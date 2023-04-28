РСХБ: в перспективе пяти лет Индия может войти в топ-10 торговых партнеров России на мировом рынке продовольствия

Торговые отношения России и Индии, начало которым было положено несколько столетий назад, продолжают укрепляться. Страны диверсифицируют товарооборот за счет продукции АПК.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, объем взаимной торговли может достичь 1,5 млрд долл., при этом 2/3 суммы может достаться российским производителям продукции АПК. Индия - один из крупнейших мировых экспортеров зерновых культур и продуктов их переработки, рыбы и морепродуктов, молочных и мясных продуктов, чая, кофе и специй. Одновременно, страна является наиболее емким рынком продовольствия по численности населения (по данным ООН). Ежегодный рост численности населения составляет 1% -- это число жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга вместе взятых - всего 8-9 млн человек. Население избавляется от связанных с пандемией фобий и потребительские привычки возвращаются к норме, что означает опережающий рост спроса на весь спектр продукции категории «Фреш» - овощи, молочные продукты, фрукты.

Климатические изменения мешают удовлетворять растущий спрос. Учащающиеся неблагоприятные погодные события приводят к снижению сборов базовых продуктов сельского хозяйства, - пшеницы, риса, сахарного тростника - ухудшают условия для базового для Индии молочного скотоводства. В северных штатах сочетание высоких температур и влажности все чаще подходит к критической черте, за которой возникнет потребность в депопуляции этих территорий. Жара также активизирует различные заболевания, которые ведут к снижению выпуска продукции животноводства и аквакультуры. Разрыв между растущим спросом и стагнирующим производством ведут к растущей потребности в импорте, и здесь на помощь могут прийти российские экспортеры продовольствия.

На данный момент основой российского продовольственного экспорта в Индию является подсолнечное масло. Россия также входит в десятку основных поставщиков кориандра для индийских потребителей. С учетом растущей конкурентоспособности российских производителей Россия может продолжить увеличивать свою долю в индийском импорте растительных масел. Перспективными являются поставки не только подсолнечного, но также рапсового и соевого масла с европейской части России, где развивается переработка масличных. Можно наращивать поставки зернобобовых и бобовых растений, особенно столь любимого в азиатских странах нута.

Также, в неблагоприятные для индийского сельского хозяйства периоды, Россия могла бы поставлять значительные объемы зерновых культур и биржевых молочных продуктов, таких как сливочное масло и сухое молоко.

В свою очередь, индийские экспортеры могут наращивать в Россию поставки буйволятины, которая очень востребована российскими производителями колбас. На фоне европейских санкций российские производители колбас будут также рады прямым поставкам индийских специй и готовых для производственных нужд блендов. От выпрямления поставок и исчезновения с упаковок европейских брендов также могут выиграть индийские производители чая и кофе.

В список перспективных индийских поставок можно также внести «аквакультурные» креветки, орехи (кешью), свежие и переработанные кокосы, гуаву, манго, виноград. Хотя в последнем случае, по упомянутым выше причинам, торговые потоки могут постепенно разворачиваться в обратную сторону - от России к Индии.

В России изменение климата благоприятствует развитию виноградарства и границы производящих регионов постепенно смещаются на север и запад.

«Отношения России и Индии, начало которым было положено тверским купцом Афанасием Никитиным в XV веке, продолжают развиваться исключительно поступательно, без каких-либо «прохладных» периодов. По сообщению индийского посольства в России, развитие индийско-российских отношений стало ключевым направлением внешней политики Индии с 2000 г., после подписания с Россией «Декларации о стратегическом партнерстве». Пандемия и массовые санкции еще больше сблизили наши страны, обозначив во многом общие проблемы национальной и продовольственной безопасности, - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Судя по динамике торговли продовольствием между нашими странами на текущий момент, а также развитию логистических коридоров при общем благоприятном политическом фоне в ближайшие пять лет Индия может войти в топ-10 торговых партнеров России на международном рынке продовольствия».

Помимо продукции сельского хозяйства Россия в среднесрочной перспективе может нарастить поставки в Индию коксующегося угля, нефти и газа, золота, серебра, драгоценных камней, получая в обмен продукцию фармацевтической и текстильной промышленности. Также, может расти обмен продукцией металлургии, машиностроения и IT решениями.

Несмотря на сложности в проведении трансграничных платежей, Россия и Индия смогли найти решение для взаимных расчетов с помощью системы передачи финансовых сообщений Банка России. Для упрощения расчетов ведутся переговоры об интеграции российской платежной системы «МИР» и индийской UPI.