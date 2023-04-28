Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни мая 2023 года

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает по следующему графику:

29 апреля 2023 года все офисы банка работают в обычном режиме.

30 апреля 2023 года – для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88.

1 мая 2023 года – нерабочий праздничный день.

2-7 мая 2023 года все офисы банка работают в обычном режиме.

8-9 мая 2023 года – нерабочие праздничные дни.

С 10 мая 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 29 апреля по 1 мая 2023 года, переносится на 2 мая 2023 года без применения штрафных санкций.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 6 по 9 мая 2023 года, переносится на 10 мая 2023 года без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 29 апреля по 1 мая 2023 года и с 6 по 9 мая 2023 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 29 апреля по 1 мая 2023 года, переносится на 2 мая 2023 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 6 по 9 мая 2023 года, переносится на 10 мая 2023 года.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).