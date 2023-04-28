К 2030 году россияне будут съедать в среднем 12 кг свежей зелени в год. РХСБ – о перспективах тепличной отрасли

Тепличная отрасль России является одной из самых высокотехнологичных отраслей сельского хозяйства, российское производство тепличных овощей и зеленных культур за последние 15 лет выросло в 3 раза. Сложившаяся тенденция последних 15 лет по развитию производства несезонных овощей и салатной зелени крупными отечественными производителями будет сохраняться и дальше. В ближайшие 10 лет рынок зеленных культур будет расти опережающими рынок темпами, а сегмент салатной зелени, выращиваемой в открытом и закрытом грунте будет составлять 75-80% российского рынка зеленных культур.

«Овощи и зелень давно перешли из товаров сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса. По нашим оценкам, сейчас сторонники здорового питания съедают до 7-8 кг свежей зелени в год. Увеличению производства салатов и зелени будет способствовать непрерывно растущий спрос на экологически чистые и органические продукты для правильного и здорового питания. К 2030 году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 кг свежей зелени в год», - прогнозирует Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

Рост производства салатов и зелени будут стимулировать развитие и модернизация отечественных тепличных комплексов за счет широкомасштабного внедрения и применения современных агротехнологий и оборудования, совершенствования способов возделывания почвы и условий выращивания зеленных культур. Производство органических продуктов и продукции с улучшенными характеристиками («зеленой» продукции) также может стать одним из драйверов развития российского растениеводства на многие годы вперед.

По итогам 2022 года валовый сбор овощей закрытого грунта составил 1,59 млн. тонн, что больше предыдущего года на 8%. Производство тепличных огурцов оценивается в 857,4 тыс. тонн (+5% к предыдущему году), томатов – в 657,4 тыс. тонн (+7%). Производство «прочих» культур (зеленных, баклажанов и перца) превысило 60 тыс. тонн. Производство же зеленных культур по итогам 2022 года составило в 42 тыс. тонн в объеме, более 75% из которых приходится на листовые салаты и зелень.

Кроме салатов, выращиваемых в защищенном грунте в России, развивается производство кочанных и полукочанных салатов, объем производства которых составит более 20 тыс. тонн к 2030 году. Среди наиболее популярных сортов таких салатов у россиян - Фриллис, Ромен, Айсберг, Латук. Регионами лидерами по производству салата являются Приволжский, Центральный и Северо-западный федеральные округа, на долю которых в среднем за последние 3 года приходится порядка 23% производства, кроме того в Южном федеральном округе выращивается до 15% всего кочанного и полукочанного салата.

Производство зеленных культур, в частности зелени и салатов, выращиваемых в закрытом грунте, в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 5% в год и составит более 60 тыс. тонн к 2030 году, - прогнозируют эксперты Россельхозбанка. - Увеличение объемов производства будет обеспечено преимущественно за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты. К 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 300 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 30%, при этом до 70% продукции будет обеспечено крупными сельскохозяйственными организациями.

Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать производства зелени и салатов, выращенных на вертикальных фермах. Развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелени в любых климатических условиях, что станет особенно актуально в регионах где тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий - например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Объем импорта салатных овощей и салатов (кочанные, листовые) постепенно сокращается: в период в 2022 году составил 9,88 тыс. тонн против 12,9 тыс. тонн в 2021 году (уменьшился на 23%). При этом по прогнозам РСХБ, к 2030 году порядка 70% употребляемого россиянами салата будет отечественного производства.

На текущий момент основными поставщиками зарубежной свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан, которые в совокупности в натуральном выражении поставили более 70% всей иностранной продукции на рынок свежей зелени в России в 2022 году.