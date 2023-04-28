Руководитель саянского предприятия поборется за звание «Молодой промышленник года»

Заявки принимались с декабря 2022 года по март 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В мае их будут оценивать эксперты, а перед этим велась подготовительная работа. Оргкомитет провел оценку анкет от участников на соответствие формальным критериям согласно положению о премии.

Представитель Иркутской области участвует во Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Сотрудник ООО «Саянскгазобетон» стал одним из 600 молодых промышленников из 89 регионов России, которые подали заявки на участие в конкурсе.

Условием участия в конкурсе является годовая выручка предприятия от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет. Награждение победителей, уже по традиции, состоится в июле 2023 года на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.