В Усть-Куте открыли соляную комнату для детей при поддержке Благотворительного фона Марины Седых и ИНК

В Усть-Куте состоялось открытие соляной комнаты на базе детской районной поликлиники. Проект был организован Благотворительным фондом Марины Седых и Иркутской нефтяной компанией (ИНК).

Работа соляной комнаты позволит снизить риск хронических заболеваний детей на 25%, а заболевания органов дыхания – на 40%. Комната особенно полезна тем, кто страдает аллергическими заболеваниями, проблемами с аденоидами, бронхитами и другими болезнями.

– Для жителей Усть-Кута и района это полезное открытие. В нашем районе, в силу особых климатических условий, дети часто подвержены простудным заболеваниям, которые нередко переходят в хроническую форму. А сейчас у них появилась возможность пройти полный курс для профилактики и оздоровления, – отметила заведующая детской поликлиникой Усть-Кута Ирина Батурина.

На разработку дизайн-проекта и обустройство помещения потребовалось 5 месяцев. Для оснащения было задействовано около 2 т соли. В оздоровительной зоне будут проходить процедуры ингаляции с помощью галогенератора - для распыления солевого аэрозоля с ионным составом. Время сеанса составит около 20 минут. В игровой зоне маленькие пациенты смогут ожидать свою очередь. Помещение также оснастили современными передвижными установками рециркуляции для очистки воздуха, которые могут быть задействованы во всей больнице. – В этом проекте самое главное – это радостные и здоровые дети. Благотворительный фонд Марины Седых совместно с ИНК активно поддерживает территории присутствия компании. Безусловно, в приоритете для нас – это помощь детям. Подобная поддержка будет продолжаться и дальше, – поделилась директор фонда Лариса Богдалова.

С начала 2023 года ИНК закупила мебель для отделения скорой помощи Усть-Кутской больницы, профинансировала замену окон. К осени запланирован приезд врачей из Ивано-Матренинской детской клинической больницы для ежегодного медицинского обследования. В прошлом году его прошли 700 детей со всей территории Усть-Кутского района.