В первом квартале 2023 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 3 млрд рублей пенсий

Общий объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) за первый квартал 2023 года составил 3,2 млрд руб. 1, из них 1,5 млрд рублей – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 1,7 млрд рублей – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)2. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года совокупный объем пенсионных выплат Фонда вырос на 24%, а выплаты по ОПС – сразу на 56,6%.

По данным на 31 марта 2023 года общее количество клиентов – пенсионеров превышает 180 тыс. человек. Фонд выплачивает негосударственные пенсии более 145,6 тыс. участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, составляет 34,5 тыс. человек 1: прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,6%.

При этом более 6 тыс. клиентов НПФ «Открытие» получают пенсию на карту банка «Открытие».

«В 2023 году Фонд продолжает развивать цифровые сервисы и многофункциональный личный кабинет, предоставляя своим клиентам оперативный и качественный сервис. Благодаря этому сейчас уже около 20% от общего количества поданных в Фонд заявлений на назначение пенсии оформляются клиентами онлайн3», – комментирует Егор Шкерин, коммерческий директор НПФ «Открытие».

За четыре года (2019-2022 гг.) общий объем пенсионных выплат НПФ «Открытие» составил 41,2 млрд руб.1, из них 24,5 млрд руб. – по НПО и 16,7 млрд руб. – по ОПС2.

1 Согласно внутренним данным Фонда.

2 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.

3 По данным на конец марта 2023 г., согласно внутренним расчетам Фонда.

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