Региональный этап олимпиады «Умники и умницы» состоится в Иркутской области

Региональный этап всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» пройдет в Иркутской области в формате профильной интенсивной смены на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей» с 21 по 30 мая 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что образовательный центр «Персей» был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для координации и развития системы мероприятий по выявлению, поддержке и продвижению талантливых школьников.

Как рассказали в министерстве образования региона, смена пройдет для обучающихся 10 классов – победителей и призеров олимпиад, участников научно-практических конференций, конкурсов по следующим предметам: русский язык, литература, обществознание, право, история, мировая художественная культура.

Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить анкету и загрузить портфолио, состоящее из грамот, писем, дипломов и сертификатов, подтверждающих участие обучающегося в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, праву и мировой художественной культуре.

Участие в профильной смене – бесплатно. Подать заявку на участие можно до 10 мая 2023 года по ссылке.