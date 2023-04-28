Китаец обустроил нелегальную криптоферму в многоквартирном доме Иркутска

По предварительной информации Иркутской энергосбытовой компании, владелец нелегальной фермы, 35-летний уроженец внутренней Монголии КНР, добывал криптовалюту за счет электричества, предоставляемого жильцам дома.

В результате его действий, порядка 60 собственников квартир получили начисления в среднем по пять тысяч рублей.

В ходе проверки данных о нелегальном майнинге на улице Баумана энергетики совместно с органами прокуратуры обнаружили нежилое помещение. Поскольку владелец отказался прибыть на место и дать необходимые пояснения, было принято решение вскрыть дверь силами сотрудников полиции и МЧС.

Внутри правоохранители обнаружили и изъяли 36 единиц майнингового оборудования. Одна из комнат была обшита звукоизолирующими материалами. Подобные меры применяются для того, чтобы не привлекать внимание сторонних лиц шумом постоянного работающего оборудования.

Также выяснилось, что прибор учета электроэнергии владельца фермы на протяжении нескольких месяцев показывал минимальные значения. В это же время фиксировался кратный рост потребления электроэнергии, предназначенной для общедомовых нужд. По одной из версий, хозяин помещения вмешался в работу прибора учета электроэнергии, что было подтверждено результатами экспертизы.

В настоящее время по факту безучетного потребления электроэнергии рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ранее энергетики обнаруживали нелегальные криптофермы на территории коровника, школы, медучреждения, котельной и других заведений.

Специалисты напоминают, что сообщить о нелегальном майнинге можно по телефону контакт-центра 8 (800)-100-97-77 или написать в аккаунте «Свет38» в телеграм.

Напомним, что указанный вид деятельности в Китае запрещен еще в 2021 году. После этого решения в России, в том числе в Иркутской области, популярность майнинга значительно возросла. Подключенные к бытовым сетям устройства создают риск перегруза и пожаров, что напрямую влияет на безопасность граждан.