Сбер поддержал подход государства к обеспечению безопасности биометрических данных граждан

Закон предусматривает размещение биометрических персональных данных в ЕБС при сохранении возможности организаций обслуживать клиентов с помощью «векторов» – цифровых слепков личности. Об этом рассказал в рамках конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» Олег Евсеев, директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка.

«Мы положительно оцениваем 572-ФЗ и хотим поблагодарить регуляторов за плотное взаимодействие и тот процесс, который мы прошли вместе. Благодаря нашей совместной работе в этом законе закреплено по-настоящему компромиссное решение. Закон сохраняет за организациями возможность применения биометрии, при этом обеспечивает безопасность биометрических персональных данных клиентов», – сказал Евсеев.

По его словам, Сбер уже в процессе выполнения всех требований закона. Евсеев назвал шаги, которые сейчас проходит банк для обеспечения этого соответствия. Первое – это встраивание во все каналы применения биометрии сертифицированных средств криптографической защиты.

«Второе – если наши клиенты будут не против, мы передадим их биометрические персональные данные с фотографиями – «золотые образцы» – в государственную информационную систему ЕБС, в которой внедрены инновационные способы защиты информации», – объяснил Евсеев. Третье – Сбер перейдет на сбор новых биометрических образцов только через ЕБС.