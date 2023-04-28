Тендер на строительство дома на 80 семей по госпрограмме «Доступное жилье» объявлен в Зиме

Дирекция единого заказчика-застройщика проводит конкурс в электронной форме. Победитель выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит объект, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие принимаются до 15 мая, на подведение итогов выделят три дня. С подрядчиком заключат контракт на 336,7 млн рублей.

Новый пятиэтажный дом возведут по адресу улица Краснопартизанская, 41. Он будет рассчитан на 80 квартир, из них одна однокомнатная, 60 «двушек» и 19 «однушек». Территорию озеленят, устроят пешеходные тротуары, освещение и ограждение, а также обеспечат доступ маломобильных групп населения.

Строительство будет профинансировано из средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, субсидий областного и местного бюджета.