Как подготовиться к Зелёному Марафону от Сбера?

20 мая Сбер проведёт юбилейный десятый Зелёный Марафон. На старт в 60 городах страны выйдут тысячи бегунов. А подготовиться к нему поможет искусственный интеллект — мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat.

Вот рекомендации искусственного интеллекта:

Начните тренироваться заранее. Чем раньше вы приступите к тренировкам, тем больше времени у вас будет на достижение своих целей.

Увеличивайте дистанцию постепенно. Если вы только начинаете заниматься спортом, не стоит сразу бегать длинные дистанции или ходить пешком на большие расстояния. Понемногу повышайте нагрузку, чтобы ваше тело могло приспособиться к новым условиям. Это поможет избежать травм и перетренировки.

Следите за своим питанием. Старайтесь употреблять больше овощей, фруктов, зелени и белковых продуктов.

Не забывайте об отдыхе. Важно давать своему телу время для восстановления после тренировок.

Найдите мотивацию. Чтобы достичь успеха в подготовке к Зелёному Марафону, нужно иметь четкую цель и верить в себя. Попробуйте найти себе партнера для тренировок или присоединиться к группе единомышленников.

Не забывайте про растяжку и разминку перед тренировками. Они помогут подготовить ваше тело к физической нагрузке.

Выберите правильную обувь и одежду. Они должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.

Зарегистрироваться на забег и присоединиться к спортсменам можно на сайте Зелёного Марафона.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.

Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

Напомним, Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.