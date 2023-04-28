Как подготовиться к Зелёному Марафону от Сбера?

20 мая Сбер проведёт юбилейный десятый Зелёный Марафон. На старт в 60 городах страны выйдут тысячи бегунов. А подготовиться к нему поможет искусственный интеллект — мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat.
Вот рекомендации искусственного интеллекта:
- Начните тренироваться заранее. Чем раньше вы приступите к тренировкам, тем больше времени у вас будет на достижение своих целей.
- Увеличивайте дистанцию постепенно. Если вы только начинаете заниматься спортом, не стоит сразу бегать длинные дистанции или ходить пешком на большие расстояния. Понемногу повышайте нагрузку, чтобы ваше тело могло приспособиться к новым условиям. Это поможет избежать травм и перетренировки.
- Следите за своим питанием. Старайтесь употреблять больше овощей, фруктов, зелени и белковых продуктов.
- Не забывайте об отдыхе. Важно давать своему телу время для восстановления после тренировок.
- Найдите мотивацию. Чтобы достичь успеха в подготовке к Зелёному Марафону, нужно иметь четкую цель и верить в себя. Попробуйте найти себе партнера для тренировок или присоединиться к группе единомышленников.
- Не забывайте про растяжку и разминку перед тренировками. Они помогут подготовить ваше тело к физической нагрузке.
- Выберите правильную обувь и одежду. Они должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.
Зарегистрироваться на забег и присоединиться к спортсменам можно на сайте Зелёного Марафона.
В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.
Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.
Напомним, Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.
В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.