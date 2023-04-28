Родители не хотят замены английского языка на китайский в школах

80% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 59% против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования. Инициативу одобряет лишь 9% родителей школьников, тогда как 8 из 10 выступают против такого решения. В комментариях респонденты напоминают, что английский остается языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами.

Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения? Общество относится к этой идее осторожно: 6 из 10 опрошенных (59%) против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности: «Все инженерные специальности по-прежнему требуют знания английского». Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 19%. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.