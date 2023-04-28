Банк «Открытие» оптимизировал процесс снятия наличных со счетов для корпораций

Крупный бизнес получил возможность отправлять электронные чеки одним реестром в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн».

Клиентам больше не нужно оформлять электронный чек для каждой операции или носить с собой чековую книжку. Все заявки на выдачу средств можно загрузить в один реестр, отправить его в банк, выбрать офис и за несколько минут снять деньги с разных счетов. В рамках услуги «Реестр чеков» доступно снятие средств для выплаты пенсий и оплаты хозяйственных расходов компании.

Услуга будет особенно актуальна для государственных учреждений, открывающих номинальные счета для своих подопечных, а также иных структур, которым нужно снимать наличные с большого количества счетов.

«Новый сервис удобен тем, что все заявки на выдачу загружаются в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн» единым файлом, что существенно экономит время сотрудников при большом объеме операций по снятию средств. Информация поступает в банк в режиме онлайн, после чего клиент приезжает в офис за наличными. Важно, что после загрузки реестра у клиента есть возможность отслеживать исполнение каждой заявки, поэтому рутинные операции становятся более прозрачными и удобными», – отметила Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».