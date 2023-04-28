Названы десять направлений для спонтанного отдыха на майских каникулах

Эксперты Суточно.ру, ЮMoney и Работа.ру рассказали о топ-10 бюджетных направлениях на майские праздники, где ещё остались места, о том, как добираются и сколько тратят туристы во время каникул.

Первое место рейтинга занимают Ессентуки. Спрос на курорты КавМинВод на майские высокий, но прежде всего люди едут в Кисловодск и Пятигорск. В Ессентуках ничем не хуже, здесь также можно очень хорошо отдохнуть, попить минеральной воды, подышать горным воздухом, а также съездить на Эльбрус и к Медовым водопадам. При этом цены на аренду жилья здесь дешевле на 20-30%, чем в Кисловодске и Пятигорске – в среднем 2560 рублей за сутки, рассказывают эксперты Суточно.ру.

«Хорошо и недорого также можно отдохнуть в Дербенте в Дагестане. Это старинный город, который чем-то напоминает Стамбул. Здесь можно посмотреть Сулакский каньон, древнейшую Крепость Нарын-Кала, погулять по набережной Каспия. Средняя стоимость аренды составляет 3100 рублей за сутки,» – говорит Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Третью строчку рейтинга занимает Элиста – столица Калмыкии. Туристы здесь могут посетить старинные буддистские храмы, колоритные парки, а также отведать национальные калмыцкие блюда. Аренды квартиры в городе в среднем стоит 2900 рублей.

Также в топ-10 бюджетных направлений на праздники вошли Йошкар-Ола со средней стоимостью аренды 3000 рублей за сутки, Воронеж (3100 рублей), Лазаревское (2800 рублей), Горячий Ключ (2800 рублей), Архангельск (2540 рублей), Астрахань (2600 рублей), Пермь (2510 рублей).

По данным ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), этой весной россияне стали больше ездить по стране на поезде, автобусах и арендованных авто. Количество продаж ж/д билетов выросло на 7%, а средний чек — на 8%, до 4709 рублей. Число оплаченных автобусных поездок стало на 64% больше. Средний чек стал на 14% меньше и составил 3471 рублей. Затраты на краткосрочную аренду авто сократились на 28%, до 1428 рублей. А вот число бронирований выросло на 41%.

«Майские праздники связаны с приходом тепла, и, конечно, многие предпочитают проводить их вне дома, в том числе — путешествовать. Часто россияне берут для этого отпуск. По данным нашего исследования, 83% россиян не планируют брать отпуск в промежуток между майскими праздниками в 2023 году, однако, 17% респондентов решили продлить свой отдых таким образом. Каждый десятый (10%) сообщил, что поедет в небольшое путешествие в другой город, чаще такие планы встречаются среди женщин (11% против 8% мужчин). 2% поедут в путешествие в другую страну,» — сообщила Татьяна Мощагина, руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса Работа.ру.

По данным Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды в России на майские составляет 4100 рублей за сутки. Туристы бронируют жильё в среднем на четверо суток и тратят на аренду около 15 тыс. рублей. Самыми популярными городами для поездок стали Санкт-Петербург, Казань, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск, Волгоград, Сочи и Ярославль.