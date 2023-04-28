Назначен новый руководитель Иркутского научного центра СО РАН

Временно исполняющего обязанности директора научного центра СО РАН назначили в Иркутске – им стал Алексей Левчук, сообщила пресс-служба учреждения.

Левчук с отличием окончил ИрГТУ по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». После окончания вуза непрерывно работал в Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, где в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию. Является автором и соавтором 97 научных работ.

На протяжении четырех лет являлся руководителем созданной при институте Инновационной научно-производственной фирмы «Химия древесины», специализирующейся на организации высокотехнологичной переработки возобновляемого растительного сырья, выделения из него биологически активных компонентов и их практической реализации.

Новый руководитель назначен приказом Министерства науки и высшего образования РФ с 28 апреля на год, на этом посту он сменил Константина Апарцина, чей пятилетний срок полномочий истек вчера.