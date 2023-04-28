МС-21 покрасили в новую ливрею для участия в авиасалоне МАКС-2023

Опытный образец самолета МС-21, который примет участие в международном авиасалоне МАКС-2023, покрасили в новую ливрею в стиле Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, сообщает пресс-служба ОАК.

Фото пресс-службы ОАК.

«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК, но первыми ее "примерили" наши флагманы в сегментах региональной и среднемагистральной авиации – SSJ-100 и МС-21. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку: ОАК – Гражданские самолеты. Это те машины, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний», – отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Для нанесения новых ливрей были использованы краски отечественного производства. После покраски в Ульяновске самолеты прибыли на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском для дальнейшей подготовки к авиасалону МАКС, на котором они будут впервые представлены публике.