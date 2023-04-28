Гендиректора строительной фирмы в Приангарье заподозрили в хищении казенных миллионов

Уголовное дело возбудили в отношении генерального директора строительной компании в Иркутске – его заподозрили в хищении 6 млн рублей из госбюджета, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2019 году в условиях ЧС были выделены деньги на ремонт соцобъектов – работы должна была выполнить одна из компаний, с которой заключили госконтракт. Фирма обязательство в полном объеме не выполнила, ее директор похитил, по версии следствия, государственные деньги.

Кроме того, часть работ, проведенных в МКОУ «Шумская СОШ», не отвечали требованиям безопасности и создавали угрозу жизни людей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ведется расследование.