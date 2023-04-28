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Председателя СНТ в Ангарске обвинили в сожжении дома неприятеля

Обвинение в сожжении дома неприятеля предъявили председателю одного из садоводческих товариществ Ангарского городского округа Иркутской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что руководитель СНТ в октябре 2022 года на почве длительного конфликта проник на участок одного из членов товарищества, после этого облил бензином и поджег дачный дом потерпевшего. Преступные действия запечатлела камера видеонаблюдения.

Ущерб оценили в 770 тысяч рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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