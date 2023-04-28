Как будут работать больницы Иркутской области в майские праздники

Министерство здравоохранения Иркутской области опубликовало график работы медучреждений региона в майские праздники.

«Экстренную медпомощь жителям Иркутской области в майские праздники будут оказывать круглосуточно. Службы медицины катастроф Приангарья и скорой помощи готовятся к работе в режиме повышенной готовности с 30 апреля по 10 мая», – отметил и. о. главы министерства Алексей Шелехов.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать в штатном режиме – до 20:00.

8 мая медицинскую помощь в амбулаторных условиях будут оказывать участковые терапевты, педиатры, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов. Работать они будут с 9:00 до 15:00 часов в дежурном режиме по графику.

1 и 9 мая в поликлиниках будут оказывать только неотложную помощь. 2,3,4,5 мая медучреждения региона работают как обычно.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях 8 мая будут оказывать также с 9:00 до 15:00 часов в дежурном режиме.