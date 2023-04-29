Жители Иркутской области, пытавшиеся заработать на бирже, отдали мошенникам 35 млн рублей

Мошенники Иркутской области, которые предлагали местным жителям обогатиться на бирже, заработали с помощью этой схемы с начала 2023 года 35 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной полиции.

«Жители Иркутской области за 2023 год перевели лжеброкерам 35 млн рублей. От телефонных аферистов пострадало более 40 человек», – говорится в сообщении.

Накануне учительница из Усолья-Сибирского пострадала при использовании обманщиками такой схемы: она нашла в Интернете объявление об инвестировании денежных средств под высокий процент, на сайте заполнила анкету. После ей позвонили с предложением вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше. Женщина поверила и отдала аферистам свыше 1 млн рублей.