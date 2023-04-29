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Вандалы повредили объекты у саянского ЗАГСа: ремонт обойдется в полмиллиона

Подростки-вандалы повредили две поворотные лавки у ЗАГСа в городе Саянске Иркутской области – ремонт объектов обойдется в сумму, которая превышает полмиллиона рублей, рассказал мэр Олег Боровский.

<p>Фото из соцсетей Олега Боровского</p>

Фото из соцсетей Олега Боровского

Расчет сделала одна из компаний. Помятые  объекты для восстановления придется демонтировать, привезти в цех, снять внешнюю обшивку и заменить, отремонтировать каркас, зачистить и отшлифовать швы, покрасить, усилить крепеж, вернуть на место и установить.

«Уважаемые саянцы, все делается для вас и ваших детей, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, проведите беседы в семье о недопущении таких ситуаций. Около каждого городского объекта смонтированы видеокамеры, содеянное обязательно будет установлено и иметь юридические последствия». – резюмировал мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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