Вандалы повредили объекты у саянского ЗАГСа: ремонт обойдется в полмиллиона

Подростки-вандалы повредили две поворотные лавки у ЗАГСа в городе Саянске Иркутской области – ремонт объектов обойдется в сумму, которая превышает полмиллиона рублей, рассказал мэр Олег Боровский.

Фото из соцсетей Олега Боровского

Расчет сделала одна из компаний. Помятые объекты для восстановления придется демонтировать, привезти в цех, снять внешнюю обшивку и заменить, отремонтировать каркас, зачистить и отшлифовать швы, покрасить, усилить крепеж, вернуть на место и установить.

«Уважаемые саянцы, все делается для вас и ваших детей, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, проведите беседы в семье о недопущении таких ситуаций. Около каждого городского объекта смонтированы видеокамеры, содеянное обязательно будет установлено и иметь юридические последствия». – резюмировал мэр.