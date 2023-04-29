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Иркутянок обвинили в присвоении государственной земли стоимостью 100 млн рублей

Трех жительниц Иркутска обвинили в мошенничестве – обманом, по версии следствия, с использованием служебного положения была захвачена земля стоимостью 100 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Это случилось в мае 2021 года: руководитель фирмы по оформлению недвижимости совместно с сотрудницей регионального управления Росреестра с помощью  подложной документации зарегистрировали на их соучастницу право собственности на земельный участок площадью 27 га в пойме реки Королок по Байкальскому тракту.

Ранее этот участок был предоставлен иркутянке во временное пользование. В результате противоправной деятельности министерству имущественных отношений Иркутской области был причинен ущерб.

Расследование закончено – дела переданы в суд для рассмотрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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