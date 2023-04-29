Новости

Когда в Иркутске запустят фонтаны: дата

Мэрия Иркутска собирается запустить городские фонтаны 1 мая – в настоящее время выполнены все пусконаладочные работы.

Всего заработает 11 объектов:

  • в сквере имени Кирова;
  • возле областного гериатрического центра на улице Ленина;
  • возле Дворца спорта «Труд»;
  • на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий;
  • в сквере имени 50-летия СССР на пересечении Байкальской и Лебедева-Кумача;
  • у Дома Художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий;
  • у цирка;
  • на площади бульвара Постышева;
  • в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;
  • на центральной площади Академгородка;
  • в сквере Космонавтов на Цесовской Набережной.

Сейчас специалисты подрядной организации продолжают приводить внешний вид фонтанов в надлежащее состояние: перед началом работы все они должны быть почищены и промыты, обследованы на наличие засоров, протечек и каких-либо неполадок. В течение летнего сезона помывка чаш и их очистка будет проводиться раз в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Вторичке нужна программа господдержки
«Стройка развивается, ипотека выдаётся»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес