Когда в Иркутске запустят фонтаны: дата

Мэрия Иркутска собирается запустить городские фонтаны 1 мая – в настоящее время выполнены все пусконаладочные работы.
Всего заработает 11 объектов:
- в сквере имени Кирова;
- возле областного гериатрического центра на улице Ленина;
- возле Дворца спорта «Труд»;
- на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий;
- в сквере имени 50-летия СССР на пересечении Байкальской и Лебедева-Кумача;
- у Дома Художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий;
- у цирка;
- на площади бульвара Постышева;
- в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;
- на центральной площади Академгородка;
- в сквере Космонавтов на Цесовской Набережной.
Сейчас специалисты подрядной организации продолжают приводить внешний вид фонтанов в надлежащее состояние: перед началом работы все они должны быть почищены и промыты, обследованы на наличие засоров, протечек и каких-либо неполадок. В течение летнего сезона помывка чаш и их очистка будет проводиться раз в месяц.