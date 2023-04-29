Когда в Иркутске запустят фонтаны: дата

Мэрия Иркутска собирается запустить городские фонтаны 1 мая – в настоящее время выполнены все пусконаладочные работы.

Всего заработает 11 объектов:

в сквере имени Кирова;

возле областного гериатрического центра на улице Ленина;

возле Дворца спорта «Труд»;

на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий;

в сквере имени 50-летия СССР на пересечении Байкальской и Лебедева-Кумача;

у Дома Художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий;

у цирка;

на площади бульвара Постышева;

в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина;

на центральной площади Академгородка;

в сквере Космонавтов на Цесовской Набережной.

Сейчас специалисты подрядной организации продолжают приводить внешний вид фонтанов в надлежащее состояние: перед началом работы все они должны быть почищены и промыты, обследованы на наличие засоров, протечек и каких-либо неполадок. В течение летнего сезона помывка чаш и их очистка будет проводиться раз в месяц.