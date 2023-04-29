Общежитие построят для единственного в РФ сельского медколледжа: он расположен в Приангарье

Общежития на 120 мест для единственного в РФ сельского медицинского колледжа, который расположен в населенном пункте Усть-Ордынский Иркутской области, – уже через неделю начнется заливка бетона, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Общая площадь общежития составит более 5,8 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании будут располагаться 32 жилые секции. Каждая спроектирована из двух комнат, кухни, санузла и душа. Будут созданы условия и для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены комнаты для приготовления уроков, воспитателя, актовый зал на 150 посадочных мест, спортзал, библиотека, медицинский блок, буфет с обеденным залом, архив и прачечная.

Здание возводится в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 367,9 млн рублей. Работы планируется полностью завершить до конца июля 2024 года.

В колледже обучаются студенты не только из районов Усть-Ордынского Бурятского округа, но и со всей области. На время учебы они вынуждены арендовать в поселке жилье.