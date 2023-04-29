Сбер прогнозирует двукратный рост ипотеки на ИЖС в 2023 году

По данным аналитиков «Домклик» Сбера, в апреле 2023 года будет выдано более 4,5 тыс. ипотек под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму около 19,9 млрд рублей.

Это рекорд с момента старта программы. До этого максимальные показатели были зафиксированы в марте 2023 года, когда, по данным Домклик, было выдано 4,4 тыс. ипотек на ИЖС на сумму 18,9 млрд рублей.

Как прогнозируют аналитики, по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС составит около 200 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году (тогда было выдано 100 млрд) и почти в восемь раз превышает показатель 2021 года.

Кроме того, в прогнозах Домклик отмечается смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС. Если в 2022 году доля ипотек на строительство своего дома в общем количестве выданных жилищных кредитов составляла 2-3%, в этом году она вырастет до 6%.

По мнению аналитиков Домклик, причина развития сегмента ИЖС заключается не только в росте интереса населения к частным домам. Положительную роль также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности этого вида кредитования. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.