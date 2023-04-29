Сбер прогнозирует двукратный рост ипотеки на ИЖС в 2023 году

По данным аналитиков «Домклик» Сбера, в апреле 2023 года будет выдано более 4,5 тыс. ипотек под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму около 19,9 млрд рублей.
Это рекорд с момента старта программы. До этого максимальные показатели были зафиксированы в марте 2023 года, когда, по данным Домклик, было выдано 4,4 тыс. ипотек на ИЖС на сумму 18,9 млрд рублей.
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Как прогнозируют аналитики, по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС составит около 200 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году (тогда было выдано 100 млрд) и почти в восемь раз превышает показатель 2021 года.
Кроме того, в прогнозах Домклик отмечается смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС. Если в 2022 году доля ипотек на строительство своего дома в общем количестве выданных жилищных кредитов составляла 2-3%, в этом году она вырастет до 6%.
По мнению аналитиков Домклик, причина развития сегмента ИЖС заключается не только в росте интереса населения к частным домам. Положительную роль также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности этого вида кредитования. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.