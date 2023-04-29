Доход по СберВкладу теперь можно получать каждый месяц

С 28 апреля условия по депозитам СберВклад и СберВкладПрайм стали ещё лучше. По вновь открытым вкладам теперь проценты начисляются ежемесячно, а не в конце срока вклада как раньше. Благодаря этому у клиентов Сбера появилось больше возможностей управлять своими накоплениями. Если нужны средства раньше срока окончания вклада, можно снимать процентный доход каждый месяц.

При этом остальные условия депозитов не изменились. СберВклад и СберВклад Прайм можно оформить сроком на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Депозиты можно пополнять безналично без ограничений или наличными от 1000 рублей. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа его открытия (при оформлении в СберБанк Онлайн выше, чем в отделении банка).

Кроме того, с годовой подпиской СберПрайм+ ставка выше на 1%. Максимальная доходность вклада составляет 7,2% годовых при размещении средств сроком на 3 года.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Объем средств населения в Сбере постоянно растет, мы прогнозируем, что за апрель рост составит 3%. А улучшение условий начисления процентов позволит сделать один из самых популярных наших депозитов – СберВклад – еще более выгодным и удобным для клиентов банка. Теперь все просто: если открыть депозит 28 апреля, первый процентный доход можно получить уже 28 мая».

Открыть СберВклад и СберВклад Прайм можно в СберБанк Онлайн или любом отделении банка.

Подробнее — на сайте банка.