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В Иркутске отреставрируют фасады музыкального колледжа имени Шопена

В Иркутске отреставрируют фасады исторического торгового дома фирмы «Треугольник», где в настоящее время располагается областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена, сообщает RosTender.info.

Работами займется победитель тендера, начальная цена контракта – 21,9 млн рублей. Прием заявок на участие открыт до 17 мая, на их рассмотрение и подведение итогов выделят два дня. Фасады по улицам Карла Маркса и Богдана Хмельницкого отремонтируют к первой половине октября.

Здание было построено в 1909-1911 годах в стиле модерн по проекту архитектора В. И. Коляновского. Его современный адрес – улица Карла Маркса, 28. Бывший торговый дом признан объектом культурного наследия федерального значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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