Новости

Землетрясение произошло в Иркутской области

Сейсмологи зафиксировали землетрясение – оно произошло сегодня на территории Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

<div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=447937&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Землетрясение почувствовали жители Иркутской области 3 апреля </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 3 апреля 2023 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=447799&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Количество землетрясений в Байкальском регионе сократится – ученые </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 30 марта 2023 </div> </div> </div> <p>Фото: скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</p>

Фото: скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Эпицентр располагался на территории Тофаларского муниципального образования в Нижнеудинском районе Иркутской области, энергетический класс – 11,8. Событие произошло в 11:18 по местному времени.

Его почувствовали по меньшей мере в шести населенных пунктах Приангарья: в столице муниципалитета – селе Алыгджер, где ощущались толчки в 3 балла, деревнях Тагна, Владимировка, Крутой Ключ, селах Икей, Катарбей – 2-3 балла. Подземные толчки добрались и до Республики Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#землетрясение 2023 #Иркутск #Байкал, последние новости":
Все материалы сюжета (121)


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Вторичке нужна программа господдержки
«Стройка развивается, ипотека выдаётся»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес