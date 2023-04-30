Землетрясение произошло в Иркутской области

Сейсмологи зафиксировали землетрясение – оно произошло сегодня на территории Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Эпицентр располагался на территории Тофаларского муниципального образования в Нижнеудинском районе Иркутской области, энергетический класс – 11,8. Событие произошло в 11:18 по местному времени.

Его почувствовали по меньшей мере в шести населенных пунктах Приангарья: в столице муниципалитета – селе Алыгджер, где ощущались толчки в 3 балла, деревнях Тагна, Владимировка, Крутой Ключ, селах Икей, Катарбей – 2-3 балла. Подземные толчки добрались и до Республики Бурятия.