Галерея Виктора Бронштейна закроется в Иркутске: причина

Крупнейшая художественная галерея Сибири имени Виктора Бронштейна будет закрыта с 10 мая 2023 года на масштабную реконструкцию – в конце июня пространство откроется в новом формате, сообщила пресс-служба организации.

«После ремонта площадь галереи увеличится до 2500 кв. м, из них 1400 кв. м займут выставочные залы. В здании появится еще один сувенирный магазин, а также бистро с кофе, выпечкой и едой по доступным ценам», – рассказали в компании.

Во время реконструкции шоу-рум с произведениями искусства будет работать удаленно, с 23 мая он вернется к привычному режиму – с 10:00 до 22:00. Остальные помещения откроются после переустройства.

В период майских праздников галерея открыта каждый день с 11:00 до 20:00: посетители могут увидеть постоянную экспозицию искусства Даши Намдакова и его семьи, посещение которой стоит 50-150 рублей, а также выставку «Настоящее будущее», вход на которую является бесплатным.