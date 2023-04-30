Обновленные магазины Zara и Bershka начали поиск сотрудников в Иркутске

Искать сотрудников для магазинов Zara и Bershka, которые планируют открыться под новыми названиями MAAG и VILET, начали в Иркутске – соответствующие объявления появились на популярных сервисах по поиску работы.

Например, для обновленных бутиков, которые будут находиться по-прежнему в ТРЦ «Сильвермолл», ищут продавцов-кассиров с частичной занятостью и без опыта, а также операционных специалистов на полный рабочий день. Заработная плата, на которую могут рассчитывать соискатели, не указана.

В самом торговом центре не сообщают точную дату открытия магазинов, однако отмечают, что это произойдет скоро: помимо указанных выше фирм обещают также запуск Stradivarius под новым названием ECRU.

А вот еще два популярных бутика – PULL&BEAR и Oysho, – которые также были закрыты вскоре после начала спецоперации, по данным «Сильвермолла», уже не вернутся к работе.