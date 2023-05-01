Названы лидеры Иркутской области по индивидуальному жилищному строительству

Определены муниципалитеты Иркутской области, которые оказались лидерами региона по индивидуальному жилищному строительству. О них сообщает SIA.RU со ссылкой на данные Иркутскстата.

Фото: Иркутскстат

«Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 8,7% при снижении объемов сдачи жилья организациями-застройщиками на 44%. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 83,6% введенного в регионе жилья», – рассказали статисты.

Такие показатели сложились благодаря Иркутскому району, который оказался лидером Приангарья по возведению частных жилых объектов: за год здесь в расчете на 1 тысячу жителей введено 1210 квадратных метров недвижимости, что в 8 раз превышает областной уровень – 153 квадрата.

Второе и третье место по вводу жилья с учетом числа жителей занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где в расчете на 1 тысячу человек сдано под ключ 347 и 278 квадратных метров соответственно.